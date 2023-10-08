200 ролей в кино, смерть жены и тихая смерть в хосписе: жизнь и судьба Леонида Куравлева

8 октября 2023 года легенде советского театра и кино Леониду Куравлеву исполнилось бы 87 лет. Он прожил долгую жизнь, которая вместила в себя все: восхождение на Олимп, забвение, страдания, боль и тяжелую болезнь.
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