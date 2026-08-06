"Ни звука сирен. Ничего": Самое страшное об ударе по пляжу в Геленджике сказали люди, а не власти

Сначала власти объявили угрозу атаки БПЛА, а через 10 минут отменили. Когда дрон действительно рухнул на переполненный пляж в Архипо-Осиповке, сирены так и не прозвучали: люди услышали лишь гул летательного аппарата, взрыв и крики тех, кто пытался спастись.
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