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Царьград

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"Ни звука сирен. Ничего": Самое страшное об ударе по пляжу в Геленджике сказали люди, а не власти

"Ни звука сирен. Ничего": Самое страшное об ударе по пляжу в Геленджике сказали люди, а не власти

Сначала власти объявили угрозу атаки БПЛА, а через 10 минут отменили. Когда дрон действительно рухнул на переполненный пляж в Архипо-Осиповке, сирены так и не прозвучали: люди услышали лишь гул летательного аппарата, взрыв и крики тех, кто пытался спастись.

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