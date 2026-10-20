Latin American airlines have faced a sharp increase in fuel costs that could limit tourism growth because of higher fares, industry leaders were told.
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