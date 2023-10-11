Зрители 50 городов увидят спектакли главных театров страны в кино

Спектакли ведущих театров страны появятся на больших экранах уже в ноябре 2023 года. Проект называется "Театр в кино" - зрители более чем 50 городов страны увидят постановки главных театров Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Казани на экранах кинотеатров.
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