Mash: Лечившийся у психиатра певец Кунгуров жаловался на раздвоение личности

Оперный певец Евгений Кунгуров перед смертью трижды проходил лечение в психиатрической клинике.В течение 2023 года оперный певец и соведущий программы «Романтика романса» Евгений Кунгуров трижды лечился у специалистов по психиатрическому профилю.
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