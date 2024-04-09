Mash: Лечившийся у психиатра певец Кунгуров жаловался на раздвоение личности

Оперный певец Евгений Кунгуров перед смертью трижды проходил лечение в психиатрической клинике.В течение 2023 года оперный певец и соведущий программы «Романтика романса» Евгений Кунгуров трижды лечился у специалистов по психиатрическому профилю.