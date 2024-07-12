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Захарова о Байдене: налицо пророссийский кандидат, которым управляет Кремль

Захарова о Байдене: налицо пророссийский кандидат, которым управляет Кремль

Президент США Джо Байден - пророссийский кандидат на американских выборах, которым управляет Кремль. Об этом иронично заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя речь Байдена, в которой он перепутал российского президента Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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