Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Борис Акунин под судом

Борис Акунин под судом

Плодовитого автора обвиняют в воровстве чужих произведений Владимир Малышев В Москве, в Таганском районном суде продолжается судебный процесс по иску писательницы из Смоленской области Татьяны Викентьевой к писателю Борису Акунину о защите авторских прав.

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Комментарии
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ТН
Т Н
😡 Ага! Опомнились! А сколько рукоплескали и печатали, рекомендовали всем и вся, даже школам! С первой страницы было понятно, что почем. Как и про СоЛЖЕницына.
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10 час.

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