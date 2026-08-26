В Санкт-Петербургском городском суде стартовали прения по уголовному делу в отношении Михаила Дмитриева, Ивана Трунова и Анатолия Семенова по делу о реабилитации нацизма и осквернении памятника «Блокадный трамвай».
Обвинение запросило осквернителям «Блокадного трамвая» 4 года колонии
Комментарии
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ГТ
Галина Тарнавская
Просто .будет справедливо. да еще а таком Городе.
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4 н.
Виктор
Этих выродков надо на урановые рудники на пожизненно. Виктор
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4 н.
Виктор Луговой
Стачек, 114? Это у нас девятый был трампарк, помнится. Имени Котлякова. Счас пишут - уже восьмой, что-то закрывали. ...Это ж скока надо было выжрать (и непонятно чего?), чтоб дойти до такого состояния, как эти?? Это уже не люди. Я ни на что не намекаю и ни к чему не призываю, - но за жестокое обращение с животными много не дают.
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3 н.
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