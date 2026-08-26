Обвинение запросило осквернителям «Блокадного трамвая» 4 года колонии

Виктор Луговой

Стачек, 114? Это у нас девятый был трампарк, помнится. Имени Котлякова. Счас пишут - уже восьмой, что-то закрывали. ...Это ж скока надо было выжрать (и непонятно чего?), чтоб дойти до такого состояния, как эти?? Это уже не люди. Я ни на что не намекаю и ни к чему не призываю, - но за жестокое обращение с животными много не дают.