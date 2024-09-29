BYD впервые показал трехрядный 965-сильный кроссовер Denza N9

Китайский автопроизводитель опубликовал снимки закамуфлированного прототипа полноразмерного SUV. Кроссовер длиной 5,3 метра отличится салоном с компоновкой 2+2+3, передовым шасси с управляемой задней осью и пневмоподвеской, а основой послужит платформа e3, знакомая по Denza Z9 GT.
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