Врач рассказал об ответственности за решения, принятые с помощью ИИ

С началом внедрения искусственного интеллекта в медицину общество разделилось на два лагеря: одни недооценивали технологию и относились к ней со скепсисом, другие – переоценивали и опасались потерять работу.
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