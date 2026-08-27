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Врач рассказал об ответственности за решения, принятые с помощью ИИ

Врач рассказал об ответственности за решения, принятые с помощью ИИ

С началом внедрения искусственного интеллекта в медицину общество разделилось на два лагеря: одни недооценивали технологию и относились к ней со скепсисом, другие – переоценивали и опасались потерять работу.

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