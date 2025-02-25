Спутники запечатлели первый визит Су-57 в Иран

Российский истребитель пятого поколения Су-57 на иранской авиабазе в Бендер-Аббас (в центре снимка) / © Maxar Technologies На фото также видна пара американских патрульных самолетов P-3 Orion, проданных Ирану до революции 1979 года, и российский грузовой самолет Ил-76.
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