Спутники запечатлели первый визит Су-57 в Иран

Российский истребитель пятого поколения Су-57 на иранской авиабазе в Бендер-Аббас (в центре снимка) / © Maxar Technologies На фото также видна пара американских патрульных самолетов P-3 Orion, проданных Ирану до революции 1979 года, и российский грузовой самолет Ил-76.