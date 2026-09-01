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Иркутск Сегодня

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В Иркутске прошли учения по эвакуации жителей при угрозе атаки БПЛА

В Иркутске на улице Багратиона, 25/1, 25/2, 25/3, 27/1, 27/2 состоялись учения по эвакуации гражданского населения из жилых домов при угрозе атаки беспилотными воздушными судами.

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