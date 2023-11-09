Пентагон опасается появления российских ЗРК у «Хезболлы»

РИАМО - 9 ноя. Появление у ливанского движения «Хезболлах» российских зенитно-ракетных комплексов серьезно ударило бы по безопасности Израиля, заявила заместитель помощника министра обороны США по Ближнему Востоку Дана Струль, пишет РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии