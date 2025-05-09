В Киеве задержали возлагавшую цветы к Вечному огню пенсионерку

Пытавшуюся возложить цветы к Вечному огню женщину задержали в Киеве. Об этом сообщает РЕН ТВ. По данным канала, полицейские окружили пенсионерку и заставили снять пилотку с красной звездой, демонстрация которой на Украине запрещена.