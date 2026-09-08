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Татар-информ

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Песни Эда Ширана и Oasis возглавили топ самых опасных треков для водителей

Песни Эда Ширана и Oasis возглавили топ самых опасных треков для водителей

Композиции «Shape of You» Эда Ширана и «Wonderwall» группы Oasis возглавили топ наиболее потенциально опасных для водителей треков.

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