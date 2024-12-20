ARMY нашли двойника Ви из BTS: «Действительно очень похожи друг на друга»

Что только не придумают южнокорейские поклонники в отсутствии каких-либо новостей о любимых айдолах. Пока Ви (V) из BTS отдаёт долг родине, напрягаясь от армейских приказов, его фанаты находят на просторах интернета интересные факты о нём.
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