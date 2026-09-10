Контрактников лишат выплат, кого и за что коснется

Контрактников лишат выплат не поголовно и не автоматически. Минобороны России предложило взыскивать часть федеральной единовременной выплаты только с военнослужащих, которые совершили уголовное преступление, получили обвинительный приговор, но не были лишены свободы и после суда продолжили службу.