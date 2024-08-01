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Закон, порядок, государство

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Специалисты тыла группировки войск «Запад» непрерывно выполняют задачи по всестороннему обеспечению войск

Специалисты тыла группировки войск «Запад» непрерывно выполняют задачи по всестороннему обеспечению войск

Военнослужащие материально-технического обеспечения в зоне СВО развернули современные хлебозаводы, полевые кухни, столовые, и другие объекты МТО.

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