Это позволено только Путину: в Ашхабаде президенту России разрешили то, чего нельзя делать там никому

Модест

Поздняков не от большого ума такое написал, лишь бы выпендриться. В чёрной машине в Туркмении действительно очень некомфортно, особенно без кондиционера, но сказки про разрешение руководителям государств не надо рассказывать. Там земля на солнце до +70 нагревается, а на капоте зилка или броне танка можно яичницу жарить. Знаю по собственному 7-летнему опыту пребывания в этом южном раю.