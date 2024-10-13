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Это позволено только Путину: в Ашхабаде президенту России разрешили то, чего нельзя делать там никому

Это позволено только Путину: в Ашхабаде президенту России разрешили то, чего нельзя делать там никому

Президент России прибыл в Туркменистан. Есть версия, что здесь Путин проведет секретные переговоры по ядерному оружию.

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Комментарии
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Модест
Поздняков не от большого ума такое написал, лишь бы выпендриться. В чёрной машине в Туркмении действительно очень некомфортно, особенно без кондиционера, но сказки про разрешение руководителям государств не надо рассказывать. Там земля на солнце до +70 нагревается, а на капоте зилка или броне танка можно яичницу жарить. Знаю по собственному 7-летнему опыту пребывания в этом южном раю.
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