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Регионы России

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«Оренбургнефть» провела турнир по русской лапте «Русская удаль»

«Оренбургнефть» провела турнир по русской лапте «Русская удаль»

В турнире приняли участие нефтяники с семьями, молодёжь из движения «Первых» и жители города. Спортивный праздник стал площадкой для укрепления командных связей, здорового соперничества и совместного досуга.

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