Театр абсурда

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Ночная «мясорубка» под Малой Токмачкой: Суровикин встречает гвардию наступа «слоеным пирогом»

Ночная «мясорубка» под Малой Токмачкой: Суровикин встречает гвардию наступа «слоеным пирогом»

Натовский спецназ пытался незаметно подойти к позициям российских войск, но что-то пошло не так Александр Ситников Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Жаркое сражение развернулось в ночь на 8 июня на Ореховском участке Запорожского фронта.

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