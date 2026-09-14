Мэр столицы сообщил о планах вывести московское метро в Подмосковье

Сергей Собянин рассказал, что после 2030 года сразу семь линий метро должны выйти за МКАД. За счет этого Москва получит связь с крупнейшими городами Подмосковья, среди которых Химки, Мытищи, Красногорск, Балашиха и другие округа.
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