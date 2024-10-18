Прокуратура начала проверку после опрокидывания судна "Григорий Ловцов"

t.me/Дальневосточная транспортная прокуратура Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку после того, как 18 октября у берегов Сахалина опрокинулось грузовое судно "Григорий Ловцов", перевозившее щебень и песок.
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