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Новости Липецка

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Шашлык в лесу обойдётся дорого: в Липецкой области до 30 сентября действует противопожарный режим

Шашлык в лесу обойдётся дорого: в Липецкой области до 30 сентября действует противопожарный режим

Нарушителям запрета разведения костров в лесах Липецкой области грозят штрафы: гражданам — от 40 до 50 тысяч рублей, юридическим лицам — до 1 миллиона рублей.

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