В ОСАГО не войдут: что с инициативой о возмещении ущерба за упавшие сосульки

Депутаты ГД 28 февраля отклонили инициативу о возмещении страховщиками по договорам ОСАГО ущерба, причиненного автовладельцам из-за плохого качества дорог, падения сосулек с домов или вовремя не спиленных рядом с ними деревьев, сказано на сайте нижней палаты парламента.