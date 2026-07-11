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Пронедра

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Кто в Азовском море бросил наши танкеры

Кто в Азовском море бросил наши танкеры

События последних дней в Азовском море должны стать поводом не только для военных разборов, но и для серьезного разговора о качестве государственного управления в условиях затяжного конфликта.

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Комментарии
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Александр Пономарев
Пока у нас не будет персональной ответственности за такие проколы, нас будут бить то по левой, то по правой щеке. Удары по судам были ожидаемы. Удар по местам их погрузки - тоже. Но за 4 года мы так и не смогли масштабировать производство &quot;панцирей&quot; и С-300 до нужного количества, не научились делать плавающие огневые платформы для сбития БПЛА в режиме дистанционного управления, не догадались оборудовать танкера средствами огневого поражения БПЛА. Дали бы по парню с парой &quot;игл&quot; - и все были бы целы!
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