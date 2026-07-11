Кто в Азовском море бросил наши танкеры

Александр Пономарев

Пока у нас не будет персональной ответственности за такие проколы, нас будут бить то по левой, то по правой щеке. Удары по судам были ожидаемы. Удар по местам их погрузки - тоже. Но за 4 года мы так и не смогли масштабировать производство "панцирей" и С-300 до нужного количества, не научились делать плавающие огневые платформы для сбития БПЛА в режиме дистанционного управления, не догадались оборудовать танкера средствами огневого поражения БПЛА. Дали бы по парню с парой "игл" - и все были бы целы!