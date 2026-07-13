Политолог Михайлов: США занимают двуличную позицию по Украине

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал недавние заявления президента США Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио в поддержку украинских ударов вглубь России.
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