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Газета.ру

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Политолог Михайлов: США занимают двуличную позицию по Украине

Политолог Михайлов: США занимают двуличную позицию по Украине

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал недавние заявления президента США Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио в поддержку украинских ударов вглубь России.

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