«Армия» кабанов может атаковать США и нанести ущерб экономике на миллиарды долларов

Евразийский кабан (Sus scrofa) / © Depositphotos Новое исследование, проведенное учеными из Университета Саскачевана (Канада), показало, что всего за несколько лет дикие свиньи распространились по огромной территории, от Британской Колумбии до Онтарио и Квебека.