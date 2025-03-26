Два циклона обрушатся на Камчатку в ближайшие дни, сообщает пресс-служба МЧС региона. Завтра днем и ночью 28 марта в Петропавловске-Камчатском, Елизовском районе и на юге Мильковского округа прогнозируют сильный мокрый снег, в дневные часы с дождем, на дорогах - гололедица.