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Порядок, государство

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За поджог четырёх релейных шкафов на Московской железной дороге под стражу взят 18-летний юноша

За поджог четырёх релейных шкафов на Московской железной дороге под стражу взят 18-летний юноша

В дежурную часть линейного управления МВД России на станции Москва-Ярославская поступило сообщение от диспетчера железной дороги о возгорании релейных шкафов на 71-м километре перегона Сергиев Посад – Топорково Ярославского направления Московской железной дороги.

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