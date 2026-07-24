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Царьград

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3 млн обращений: МФЦ Кубани помогли 850 участникам СВО за полгода

3 млн обращений: МФЦ Кубани помогли 850 участникам СВО за полгода

Каждые полгода центры государственных услуг Краснодарского края обрабатывают миллионы обращений. За минувшие шесть месяцев многофункциональные центры посетили более 3 миллионов кубанцев, при этом почти тысяча запросов касалась помощи участникам специальной военной операции, в том числе принимаемых на площадках фонда «Защитники Отечества».

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