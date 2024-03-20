Ведущая Wylsacom Артамонова: Mellstroy ворует идеи для своих челленджей

В рунете снова вспомнили про трэш-стримера Mellstroy. Интернет-звезда раздает десятки миллионов рублей за унизительные челленджи, а также за приветы от самых известных в мире блогеров, футболистов, музыкантов и даже от президентов Литвы и Северного Кипра.
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