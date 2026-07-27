Мэр расстроен: Не смог научить казанцев пользоваться унитазами

Мэр Казани Ильсур Метшин расстроен: не смог научить горожан пользоваться унитазами. Градоначальник рассказал, сколько мусора ежегодно приходится доставать из городской канализации и почему коммунальщики продолжают ежедневно устранять десятки засоров.
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