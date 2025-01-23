Уничтоженная в Курской области БМП M2A2 Bradley ODS-SA ВСУ с комплексом динамической защиты BRAT.
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Уничтоженная в Курской области БМП M2A2 Bradley ODS-SA ВСУ с комплексом динамической защиты BRAT.
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