"Вам здесь официально не рады": по всей России вводятся запреты для бойцов СВО на посещение кафе и ресторанов

Федор Липин В таком случае вопрос к тем, кто туда посылал и посылает ребят: "Что это за х%ня, "господа"!?!? И до каких пор это будет твориться!?!? Не думаете, что когда СВО закончится, парни спросят с вас за это?

ALEKSANDR LIS Было бы правильным если после инцидентов с бойцами СВО- питейные заведения подвергли тщательным проверка все имеющиеся в городе инспекции включая Прокуратуру и представителей СК РФ-при чем инспекторы могут и должны повторять свои инспекции по два раза за месяц-так как мы ведь заботимся о качестве продукции и качественном обслуживание клиентов!