Интересная жизнь с Vera Star Очень обидно наблюдать за тем, как в нашей стране люди в военной форме начинают напоминать этаких изгоев, которым нигде не рады.
"Вам здесь официально не рады": по всей России вводятся запреты для бойцов СВО на посещение кафе и ресторанов
Комментарии
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Федор Липин
В таком случае вопрос к тем, кто туда посылал и посылает ребят: "Что это за х%ня, "господа"!?!? И до каких пор это будет твориться!?!? Не думаете, что когда СВО закончится, парни спросят с вас за это?
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9 час.
ALEKSANDR LIS
Было бы правильным если после инцидентов с бойцами СВО- питейные заведения подвергли тщательным проверка все имеющиеся в городе инспекции включая Прокуратуру и представителей СК РФ-при чем инспекторы могут и должны повторять свои инспекции по два раза за месяц-так как мы ведь заботимся о качестве продукции и качественном обслуживание клиентов!
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7 час.
Любовь
Да эти "хозяева" еще хуже голожопых богемников!!! Отказать своим же солдатам во время, когда они их же защищают от мирового зла !!! Это уму не постижимо!!!! Им бы бесплатно накормить ребят, а они оборзевшие совсем оборзели!!! Мрази нечеловеческие!!!
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2 час.
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