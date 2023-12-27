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Закон и Порядок

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"Вам здесь официально не рады": по всей России вводятся запреты для бойцов СВО на посещение кафе и ресторанов

"Вам здесь официально не рады": по всей России вводятся запреты для бойцов СВО на посещение кафе и ресторанов

Интересная жизнь с Vera Star Очень обидно наблюдать за тем, как в нашей стране люди в военной форме начинают напоминать этаких изгоев, которым нигде не рады.

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Комментарии
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Федор Липин
В таком случае вопрос к тем, кто туда посылал и посылает ребят: &quot;Что это за х%ня, &quot;господа&quot;!?!? И до каких пор это будет твориться!?!? Не думаете, что когда СВО закончится, парни спросят с вас за это?
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9 час.
ALEKSANDR LIS
Было бы правильным если после инцидентов с бойцами СВО- питейные заведения подвергли тщательным проверка все имеющиеся в городе инспекции включая Прокуратуру и представителей СК РФ-при чем инспекторы могут и должны повторять свои инспекции  по два раза за месяц-так как мы ведь заботимся о качестве продукции и качественном обслуживание клиентов!
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7 час.
Любовь
Да эти &quot;хозяева&quot; еще хуже голожопых богемников!!! Отказать своим же солдатам во время, когда они их же защищают от мирового зла !!! Это уму не постижимо!!!! Им бы бесплатно накормить ребят, а они оборзевшие совсем оборзели!!! Мрази нечеловеческие!!!
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2 час.

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