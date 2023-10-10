Как клопы захватили Францию

АЛ Антонина Лаврентьева Ничего не меняется.В предыдущие времена вши их поедали, в банях не мылись и духами зловония заливали.Теперь клопы одолевают.Похоже здания и помещения не ремонтируются и не моются годами . Они же Эвропа!

Юрис Хартманис Клопы тоже из России-что же они молчат?