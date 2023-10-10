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Как клопы захватили Францию

Как клопы захватили Францию

Париж переживает крупнейшее за десятилетия нашествие насекомых @ REUTERS/Stephanie Lecocq Tекст: Валерия Вербинина Вся мировая пресса издевательски комментирует невиданное за десятилетия событие: Францию оккупировали клопы.

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Комментарии
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АЛ
Антонина Лаврентьева
Ничего не меняется.В предыдущие времена вши их поедали, в банях не мылись и духами зловония заливали.Теперь клопы одолевают.Похоже здания и помещения не ремонтируются и не моются годами . Они же Эвропа!
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13 час.
Юрис Хартманис
Клопы тоже из России-что же они молчат?
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10 час.
Grandad
Старый анекдот. АРМЯНСКОЕ РАДИО СПРАШИВАЮТ: &quot;Могут ли клопы построить социализм?&quot;. Ответ: &quot;Могут. В их жилах ттеччет рабоче-кре тьянская кровь&quot;. Что сейчас могут построить клопы, захватившие Париж и Лондон известно только им самим.
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8 час.

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