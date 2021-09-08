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Музей блокадной медицины будет создан в Петербурге

Музей блокадной медицины будет создан в Петербурге

Пресс-служба ГК «СОГАЗ МЕДИЦИНА» Уникальная экспозиция, посвящённая оказанию медицинской помощи во время блокады Ленинграда, будет создана в Военно-медицинском музее в Санкт-Петербурге при участии Группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» и АО «НОМЕКО».

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