Музей блокадной медицины будет создан в Петербурге

Пресс-служба ГК «СОГАЗ МЕДИЦИНА» Уникальная экспозиция, посвящённая оказанию медицинской помощи во время блокады Ленинграда, будет создана в Военно-медицинском музее в Санкт-Петербурге при участии Группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» и АО «НОМЕКО».