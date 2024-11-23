Россиян предупредили о влиянии алкоголя на репродуктивную систему

Алкоголь оказывает многогранное и зачастую необратимое воздействие на репродуктивную систему как мужчин, так и женщин, влияя на все этапы репродуктивного процесса, от образования половых клеток до вынашивания беременности.
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