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Россиян предупредили о влиянии алкоголя на репродуктивную систему

Россиян предупредили о влиянии алкоголя на репродуктивную систему

Алкоголь оказывает многогранное и зачастую необратимое воздействие на репродуктивную систему как мужчин, так и женщин, влияя на все этапы репродуктивного процесса, от образования половых клеток до вынашивания беременности.

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