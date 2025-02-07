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"Солдаты в окопах врут": Катастрофа на фронте, о которой замалчивают командиры

"Солдаты в окопах врут": Катастрофа на фронте, о которой замалчивают командиры

Боевики ВСУ признаются, что на фронте сложилась катастрофичная ситуация — не хватает даже пехоты в окопах.

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