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Министр спорта Татарстана об уходе Слуцкого из «Рубина»: «Обоюдное решение, не было конфликтной ситуации»

Министр спорта Татарстана об уходе Слуцкого из «Рубина»: «Обоюдное решение, не было конфликтной ситуации»

Министр спорта Татарстана рассказал об уходе Леонида Слуцкого с поста тренера «Рубина». «Был неудачный финал прошлого сезона, когда мы впервые за 20 лет покинули высший дивизион и оказались в Первой лиге.

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