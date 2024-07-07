Таможенники выявили попытки незаконного вывоза товаров из Калининграда

В прошлом месяце сотрудники таможенного поста в аэропорту Калининграда выявили попытки вывоза из региона значительного количества товаров, которые не могли быть отнесены к товарам для личного пользования.
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