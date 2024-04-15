Вкусный салат с семгой на праздничный стол

Ингредиенты семга слабосоленная - 200 г морковь - 1 шт. картофель - 2 шт. яйца - 2 шт. лук зеленый - 1 пучок соль - щепотка укроп - несколько веточек для крема: сыр сливочно-творожный - 170 г майонез - 2 ст.
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