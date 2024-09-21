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В ЛНР задержали сотрудничавшую с украинскими спецслужбами женщину

В ЛНР задержали сотрудничавшую с украинскими спецслужбами женщину

Силовики задержали жительницу Станично-Луганского района Луганской народной республики (ЛНР). По версии УФСБ по региону, женщина передавала спецслужбам Украины данные о российский военнослужащих, передает ТАСС.

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