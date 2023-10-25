Решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана дать наконец формальное одобрение на вступление Швеции в НАТО не стало неожиданностью.
Турецкие качели
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Решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана дать наконец формальное одобрение на вступление Швеции в НАТО не стало неожиданностью.
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