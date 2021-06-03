73% россиян одобрили идею получать деньги просто так

Время узнать правду!Политика73% россиян одобрили идею получать деньги просто так Новоcти Mail.ru провели исследование и выяснили отношение россиян к новой программе Всемирного банка по борьбе с бедностью.Вернуться к статье124НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьССтранника в чем смысл? В увеличении инфляции...то ли долб-ы....то ли и впрямь вредители.....Ну медведев понятно, там ума и так всегда мало было.... или это волна перед выборами....ну тогда он вообще....... даже слов не подберу......Konstantin ПетровА то сейчас ее нет при жестком изъятии денег из экономике. "Халявные" деньги попадут в оборот, запустят производство (ведь всем захочется эти денежки получить), появятся рабочие места и т.д. Не слушайте всяких силуановых, кудриных и наебулиных.Виктор Василенковыборы на носу вот и несут всякую бредятину ...борис сторублевцевочередной сон белой лошади!борис сторублевцевочередной сон белой лошади!Евгений НатесовKonstantin Петров трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Евгений НатесовОчень плохо. Хочешь уничтожить народ или страну начни оказывать спонсорскую помощь. Именно так поступают пиндосы.Виктор ВасиленкоУ нас во власти или дураки или притворяются таковыми , у людей нет работы ( не говорю о крупных городах ) , постройте или откройте закрытые заводы и фабрики !!! Людям нужна уверенность в завтрашнем дне , ни больше ни меньше ......Евгений НатесовРаботы навалом, а вот хорошего работника найти проблема.Виктор Василенкотаксисты , продавцы и охранники .......аллес......Евгений НатесовДа ты что? Подумай хоть немного...БОБорис ОсиповКомментировать
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