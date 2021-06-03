Время узнать правду!

7 112 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Pciha Ivanova
    В "домах будущего", конечно, живут "лучшие люди" проездом из своих английских замков в австралийские угодья!Налоги выше? Прон...
  • Pciha Ivanova
    К сожалению, в России самые читающие чиновники: Они читали "Чипполино", и взяли руководством к действию! :-) Ждите на...Налоги выше? Прон...
  • Борис Осипов
    Бедность россиян задолбала...Налоги выше? Прон...

73% россиян одобрили идею получать деньги просто так

73% россиян одобрили идею получать деньги просто так

Новоcти Mail.ru провели исследование и выяснили отношение россиян к новой программе Всемирного банка по борьбе с бедностью.

Вернуться к статье
124
Обсудить
Странник
а в чем смысл? В увеличении инфляции...то ли долб-ы....то ли и впрямь вредители.....Ну медведев понятно, там ума и так всегда мало было.... или это волна перед выборами....ну тогда он вообще....... даже слов не подберу......
Konstantin Петров
А то сейчас ее нет при жестком изъятии денег из экономике. "Халявные" деньги попадут в оборот, запустят производство (ведь всем захочется эти денежки получить), появятся рабочие места и т.д. Не слушайте всяких силуановых, кудриных и наебулиных.
Виктор Василенко
выборы на носу вот и несут всякую бредятину ...
борис сторублевцев
очередной сон белой лошади!
борис сторублевцев
очередной сон белой лошади!
Евгений Натесов
Konstantin Петров трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Евгений Натесов
Очень плохо. Хочешь уничтожить народ или страну начни оказывать спонсорскую помощь. Именно так поступают пиндосы.
Виктор Василенко
У нас во власти или дураки или притворяются таковыми , у людей нет работы ( не говорю о крупных городах ) , постройте или откройте закрытые заводы и фабрики !!! Людям нужна уверенность в завтрашнем дне , ни больше ни меньше ......
Евгений Натесов
Работы навалом, а вот хорошего работника найти проблема.
Виктор Василенко
таксисты , продавцы и охранники .......аллес......
Евгений Натесов
Да ты что? Подумай хоть немного...
Борис Осипов

Картина дня

наверх