ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами

Украинские военные выпустили два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке, информирует представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), через свой канал в Telegram.