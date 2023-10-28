Глава СК Бастрыкин поручил проверить обмелевшее из-за свалки озеро в Геленджике

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о нарушении природоохранного законодательства вблизи Геленджика, где озеро загрязнили стихийными свалками, а потом водоём обмелел.
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