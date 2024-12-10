Всемирный День футбола: когда отмечают, история и традиции праздника

Когда отмечают Всемирный День футболаОн отмечается ежегодно 10 декабря, под эгидой ООН, чтобы подчеркнуть значимость футбола не только как спорта, но и как универсального языка, способного объединять людей разных национальностей, культур и возрастов.
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