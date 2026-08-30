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Пятый канал

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«Не осуждаю»: Диброва высказалась об интимной жизни Товстика

«Не осуждаю»: Диброва высказалась об интимной жизни Товстика

Экс-супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина заявила, что подробности о бурной интимной жизни ее возлюбленного Романа Товстика не стали для нее неожиданностью.

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Роман Орманин

Хотелось бы спросить про традиционные ценности в российской империи были дома терпимости и публичные, сейчас массажные салоны и стрип - клубы а вот при клятых большевиках была любовь и не за деньги ДА,,, вот то то и оно!!!