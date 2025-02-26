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Жительницу Крыма осудили за попытку поджечь автомобиль с Z-символикой

Жительницу Крыма осудили за попытку поджечь автомобиль с Z-символикой

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 фев - РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 15 годам лишения свободы жительницу Крыма Ольгу Колкову, планировавшую поджечь автомобиль с Z-символикой, сообщил журналистам представитель суда.

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